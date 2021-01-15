В Kia рассказали, когда выйдет новый Sportage

Сегодня состоялась онлайн-презентация Kia, которая была приурочена к новой глобальной стратегии бренда. В рамках данного мероприятия стало известно, что дебют Sportage пятого поколения состоится в первой половине 2021 года.

Изначально новый Kia Sportage должен был выйти в первой половине 2020 года. Сроки пришлось сместить из-за неопределённости в дизайне и технических решениях кроссовера. Также сообщалось о дате премьеры в апреле 2021-го, а позже и вовсе упоминалась середина этого года.

Kia Sportage разрабатывается на платформе Hyundai Tucson. Перспективная модель получит пересмотренную внешность с двухъярусными фарами и абсолютно оригинальный салон.

Ожидается появление модернизированной системы полного привода с новыми режимами движения. Автомобиль оснастят 190-сильной бензиновой "четвёркой", восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, гибридом параллельного типа.

Ранее появилось видео с "бесшумным" Kia Sportage. Прототип обладает гибридной силовой установкой с функцией подзарядки.