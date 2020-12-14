Каким будет новый Kia Sportage, когда старт продаж

Британское издание Auto Express поделилось своим видением внешности нового поколения Kia Sportage и информацией о том, когда новинка поступит в продажу.

Не секрет, что новый Sportage разделит платформу с радикально сменившим имидж Hyundai Tucson и повторит трюк с пересмотром внешности: модель будет выглядеть максимально иначе. Во всяком случае, это утверждение полностью верно для передней части, где от решётки Питера Шрайера, известной как "тигриный нос", практически ничего не останется, фары будут двухъярусными, но их впишут в один блок.

Единственное, что странно: дизайнер изобразил светодиодную "подводку" оптики на кроссовере Kia в стиле новой Hyundai Sonata.

Список силовых агрегатов нового Kia Sportage будет таким же, как у Hyundai Tucson. Последний предложен с бензиновой "четвёркой" мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом", гибридом параллельного типа, в котором езда на электротяге не доступна, недавно для Tucson анонсировали полноценную плагин-гибридную трансмиссию. Также новый Sportage получит усовершенствованную систему полного привода с новыми режимами движения.

Auto Express, вопреки ранее опубликованной информации о дате премьеры в апреле 2021, утверждает, что дебют нового Kia Sportage состоится в середине следующего года, а продажи начнутся ближе к концу года. Не исключено, что британцы говорят о сроках с поправкой на локальную презентацию.