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15.01.2021 19:21
Рубрика: В мире

В Москве сел самолет для доставки второй партии "Спутник V" для Аргентины

Текст: Алексей Чуриков

В московском международном аэропорту "Шереметьево" благополучно приземлился специальный борт "Аргентинских авиалиний", который доставит в Аргентину вторую партию в 300 тысяч доз вакцины "Спутник V". По плану самолет пробудет в аэропорту на погрузке около 4 часов и вылетит до полуночи обратно в Буэнос-Айрес, куда должен прибыть уже в эту субботу.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае

Авиакомпания была привлечена к перевозке вакцин в рамках разработанной вместе с правительством операции "Москва". В этот раз на борту работают сразу 10 пилотов, то есть пять экипажей, состоящих из командира и второго пилота. Еще 10 человек на борту - стюарды и технический персонал. Прямой рейс Буэнос-Айрес - Москва занял 15 часов 28 минут, обратный потребует примерно 18 часов.

"В целом, вся транспортная логистика займет 40 часов между вылетом, временем загрузки и 18 часов, которые потребуются самолету, чтобы вернуться в страну, - это самый длинный прямой перелет в истории, выполняемый компанией без промежуточных посадок", - заявил глава "Аргентинских авиалиний" Пабло Сериани. Он также отметил, что экипаж и другой персонал фактически "будут жить внутри самолета" все это время, без возможности покинуть его. Поэтому для их удобства они были снабжены всем необходимым на весь период перелета.

Напомним, 24 декабря прошлого года в Аргентину аналогичным образом была доставлена первая партия (300 тыс. доз) российской вакцины "Спутник V". Вакцинация стартовала 29-го числа того же месяца. На данный момент, по данным министерства здравоохранения страны, разработанным Институтом Гамалеи препаратом привилось уже почти 167 тысяч человек.

В мире Южная Америка Аргентина Вакцинация от коронавируса

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