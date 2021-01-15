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15.01.2021 22:49
Рубрика: В мире

"Викинга Капитолия" хотят обвинить в попытке убийства конгрессменов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Главный федеральный прокурор Вашингтона Майкл Шервин заявил в пятницу об отсутствии "прямых доказательств" того, что участники беспорядков, штурмовавшие Капитолий США, сформировали "группы по действию на поражение". Комментарии Шервина, отмечает Reuters, вероятнее всего, были попыткой опровергнуть утверждения, которые озвучили федеральные прокуроры Аризоны на судебном заседании поздно вечером в четверг. Они утверждали, что есть доказательства того, что участники беспорядков намеревались "захватить и убить выборных должностных лиц". По словам Шервина, его управление возглавляет судебное преследование по факту осады Капитолия, но поскольку местные департаменты прокуратуры помогают преследовать подозреваемых в своих округах, возможно, имел место "разрыв" в доказательствах, полученных по делам.

Фото: AP Photo
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Прокуратура Аризоны обвинила ни много ни мало в организации убийств Джейкоба Ченсли, также известного как Джейк Анджели или "викинг Капитолия". Того самого, что развлекал журналистов и охотно снимался на камеры в здании конгресса, будучи с рогами, в меховом головном уборе и краске на лице во время беспорядков. В судебном протоколе говорится, что его намерением было захватить и убить членов конгресса. В заявлении прокуратуры, поданном в федеральный суд Феникса, говорится, что Ченсли должен быть задержан на неопределенный срок, потому что он хочет вернуться в Вашингтон на инаугурацию Байдена.

"Веские доказательства, в том числе собственные слова и действия Чэнсли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников состояло в том, чтобы захватить и убить выборных должностных лиц правительства Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Между тем, в отчете прокуратуры не уточняется, какие заявления Чэнсли указывают на это намерение, и не содержится каких-либо фактических обвинений против него. Прокуратура Аризоны расписалась в собственном бессилии, задержав Чэнсли только на основании записки, которую он оставил на трибуне сената, предупредив: "Это только вопрос времени, справедливость наступает". Чэнсли обвиняется во вмешательстве в дела полиции, незаконном проникновении в Капитолий, хулиганстве и проникновении в зоны ограниченного доступа. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Между тем сторона обвинения не удосужилась провести судебно-медицинскую экспертизу задержанного. 33-летний Ченсли был среди людей, изображения которых стали публичными лицами осады Капитолия. Чэнсли также был среди протестующих, выступающих за Трампа, которые 5 ноября собрались перед избирательным отделом округа Марикопа в Фениксе, утверждая, что выборы президента были украдены. В документе Чэнсли описывается как постоянный безработный потребитель наркотиков с психическими проблемами.

Фото: REUTERS/Jim Urquhart
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"Ченсли открыто говорил о своей вере в то, что он инопланетянин, высшее существо, и он находится здесь, на Земле, чтобы подняться в другую реальность", - говорится в документе. Сторона обвинения цитирует его слова в видео на YouTube: "Я могу воспринимать несколько разных частот света за пределами своих пяти чувств, и это позволяет мне видеть эти другие более высокие измерения", сообщает NBC News.

Тем временем

Майкл Шервин заявил в пятницу, что прокуратура возбудила 175 уголовных дел, связанных с беспорядками в Капитолии, включая насилие. По его словам, к концу дня их число, вероятно, превысит 300.

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