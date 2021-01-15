Указ главы Республики Саха (Якутия) от 14 января 2021 года № 1647 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 13 января 2021 г. № 14-00-05/1-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:

"Проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2021 год, допускается при согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) и оперативным штабом по недопущению распространения на территории Республики Саха (Якутия) коронавирусной инфекции (COVID-19), без зрителей и при соблюдении Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.";

2) пункт 25 признать утратившим силу;

3) пункт 27.1 признать утратившим силу.

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в абзаце первом слова "15 января 2021 года" заменить словами "15 февраля 2021 года";

б) абзац третий признать утратившим силу;

в) в абзаце четвертом слова "домов культуры" исключить;

г) абзац восьмой признать утратившим силу;

д) в абзаце девятом слово "саун" исключить;

2) пункт 2 дополнить подпунктами "т", "у" следующего содержания:

"т) домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий в части репертуарных показов спектаклей и концертных программ при половине загрузки зрительного зала, организации работы клубных формирований и групповых занятий с количеством участников не более 15 человек при условии соблюдения методических рекомендаций по работе домов культуры, культурно-досуговых организаций и творческих студий в условиях проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

При этом запрещается проведение дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей;

у) бань, саун при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 16 по 24 января 2021 года;

с 25 января по 5 февраля 2021 года;

с 6 по 15 февраля 2021 года.";

2) дополнить пунктами 2.5 и 2.6 следующего содержания:

"2.5. Работники организаций торговли и оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

2.6. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.";

3) абзацы второй-пятый подпункта "а" подпункта 7 пункта 3.1 признать утратившими силу;

4) в пункте 3.3:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить изоляцию лиц, прибывающих на сезонные и вахтовые работы на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, и лиц, направляемых на сезонные и вахтовые работы, на срок 14 календарных дней и сообщать в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха (Якутия) в течение 5 календарных дней со дня изоляции указанных лиц;";

б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) при использовании вахтового метода работы:

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности -на месте выполнения работ, временные объекты изоляции для лиц, прибывающих на сезонные и вахтовые работы;

обеспечить медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней со дня размещения работников во временные объекты изоляции и за 2 дня до окончания срока изоляции обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА).

Работодатель вправе организовать проведение одновременного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА и иммуноферментный анализ на наличие антител IgM и IgG (далее - ИФА) перед размещением работника во временный объект изоляции или в течение 5 дней со дня размещения.

В отношении лиц с отрицательным результатом исследования методом ПЦР или ИХА, наличием антител IgG (независимо от наличия или отсутствия антител IgM), при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускается сокращение срока нахождения во временных объектах изоляции и направление к месту трудовой деятельности.

При отрицательном результате исследования методом ПЦР или ИХА, выявлении антител IgM и отсутствии антител IgG работодатель обязан применить комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с рекомендациями и разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







