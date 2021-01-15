За год миллиардеры в США стали богаче на 1,5 триллиона долларов

За время пандемии в США состояние 1% богатейших людей страны выросло примерно на 1,5 триллиона долларов. Об этом заявил 46-й президент США Джо Байден.

Политик подчеркнул, что "увеличивается разрыв между небольшим числом людей на самом верху и остальной Америкой". В то же время почти 18 миллионов американцев сейчас получают пособия по безработице. Деньги помогают им выжить в условиях экономического кризиса. Сильно пострадал малый бизнес. Из-за коронавируса разорились 400 тысяч предприятий.

"Нам следует действовать, нам следует действовать незамедлительно", - сказал Байден и представил свой план по стимулированию американской экономики и оказанию помощи населению. Президент предложил увеличить ежемесячные выплаты американцам до 1,4 тысячи долларов.