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16.01.2021 06:18
Рубрика: В мире

Бразильская фармкомпания направила запрос на срочное использование "Спутника V"

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного использования. Об этом говорится в заявлении фармпроизводителя.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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"Uniao Quimica и РФПИ 15 января зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 миллионов доз российской вакцины", - цитирует ТАСС. В бразильской компании также напомнили, что "Спутник V" планируется поставить в Бразилию в первом квартале текущего года. Также в рамках двустороннего соглашения о передаче технологий Uniao Quimica наладит выпуск российской вакцины на своих предприятиях в Бразилиа и Гуарульюсе.

Ранее сообщалось, что система здравоохранения столицы бразильской Амазонии больше не в состоянии справиться со стремительным распространением COVID-19. Больницы Манауса переполнены, пациентов переправляют в лечебные учреждения соседних регионов. Нехватку кислорода в больницах штата не удается восполнить даже с помощью экстренных поставок этого газа из соседних регионов.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса

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