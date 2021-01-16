"Я - Армин, сын шахтера". Что известно о потенциальном преемнике Меркель

Уроженец пригорода Ахена, он вырос в семье "из народа". Его отец много лет работал на угольной шахте. С отцовским жетоном горняка под номером 813, который Лашет-старший передал сыну как талисман на удачу, Армин приехал из Ахена в Берлин на съезд. "Каждый день мой отец спускался на тысячу метров под землю. Духота, темнота, тяжкий труд. Он всегда говорил мне: там совершенно не важно, откуда родом твои товарищи, какое у них происхождение, какая религия или внешность. Важно лишь, чтобы ты мог на них положиться... Отец, который потом ушел из шахты и стал учителем, до сих пор хранит этот жетон на своей связке ключей. Он дал мне его в дорогу со словами: "Скажи людям, что они могут на тебя положиться"… Пусть, я не идеален. Я - это я, Армин Лашет. И мне можно доверять", - так, демонстрируя позолоченный медальон с дырочкой, политик завершил свою непритязательную, но эффектную речь на съезде, которая в итоге убедила делегатов.

Собственно, образ улыбчивого "народного премьера", который может запросто пропустить по кружке пива с избирателями и терпеливо выслушать их чаяния, даже если это не запланировано протоколом, прочно закрепился за Лашетом. Хотя он далеко не так прост. Получив дипломы юриста в университетах Мюнхена и Бонна, он успел попробовать себя в журналистике, и весьма успешно: в конце восьмидесятых поработал корреспондентом в Бонне для Баварского радио, затем стал главным редактором католической газеты KirchenZeitung Aachen и возглавил издательство духовной литературы, которое перешло к нему от тестя, влиятельного бизнесмена. К слову, немцы находят весьма трогательной и романтичной историю любви Армина Лашета. Со своей будущей женой Сюзанной он познакомился в детском церковном хоре и влюбился в нее с первого взгляда. Пара вырастила троих детей. Кстати, их сын Йоханнес, популярный модный блогер, сейчас консультирует отца в вопросах стиля.

Армин Лашет, вступивший в ряды консервативной партии в возрасте 18 лет, методично строил политическую карьеру - сначала в совете родного города, потом - избравшись в бундестаг от округа Ахен. Он также пять лет проработал в земельном правительстве на посту министра поколений, семьи, женщин и интеграции, а еще в ландтаге и в Европарламенте. В 2012 году Армин Лашет возглавил отделение ХДС в своем регионе - крупнейшее в стране, а в 2017-м разгромил социал-демократов в земле Северный Рейн - Вестфалия, которая до того считалась их вотчиной, и возглавил ее правительство.

В рядах ХДС Армина Лашета считают лояльным соратником Ангелы Меркель и продолжателем ее курса - не слишком консервативным, достаточно гибким и готовым к разным альянсам. Важно, что в федеральном правительстве его поддерживает министр здравоохранения Йенс Шпан, который заметно набрал политические очки благодаря решительным действиям правительства в борьбе с пандемией. Самого Лашета порой критиковали за излишнюю "мягкотелость" - в этом смысле он уступает своему баварскому коллеге, главе ХСС Маркусу Зедеру, который считается поборником "жесткой руки" (кстати, Зедера тоже подозревают в амбициях занять кресло федерального канцлера). Зато по сравнению с тем же Зедером Армина Лашета считают более "человечным". Так, еще прошлой весной он неожиданно проявил солидарность с демонстрантами, протестовавшими против ограничений "короны". "Митинги абсолютно легитимны, - заявил он тогда в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung. - Не удивительно, что люди выходят на демонстрации, когда сталкиваются с самыми существенными ограничениями своих прав за все время существования Федеративной республики". Лашет не раз говорил, что политики должны как можно доходчивей объяснять гражданам смысл всех ограничений, но при этом пресекать выходки экстремистов.

У Лашета есть опыт и в международных делах. В начале 2000-х политик возглавлял в Европарламенте внешнеполитический комитет. Кстати, тогда он активно выступал за развитие диалога с Москвой. Именно Армин Лашет считается одним из архитекторов идеи строительства единого пространства "от Лиссабона до Владивостока". В отличие от проигравших кандидатов-"атлантистов" Мерца и Реттгена, которые в последние годы активно призывали к сохранению и усилению санкций в отношении РФ и ставили под сомнение целесообразность завершения "Северного потока-2", Лашет еще в марте 2019-го открыто выступил в защиту проекта газопровода на годовом собрании Германо-российского форума. А в июле того же года, на форуме "Петербургский диалог", он отдельно встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, прилетевшим в Бонн, а еще дал эксклюзивный комментарий "Российской газете".

"Очень важно продолжать диалог, особенно в нынешние времена, когда столь явно проявляются различия во взглядах. В форуме приняли участие министры иностранных дел двух стран, такое происходит впервые за несколько лет, и это хороший сигнал. Я встретился с Сергеем Лавровым, мы обсудили развитие отношений. Необходимо сделать следующий шаг, выйти на следующий уровень, добившись полной имплементации Минских соглашений. Мы находимся в земле Северный Рейн-Вестфалия, это 18-й по уровню развития экономический регион в мире, самый промышленно развитый регион Германии, сердце Европы. И 40 процентов потребляемых здесь газа и нефти мы получаем из России. Если мы собираемся отходить от использования угля, то нам надо больше газа. Сотрудничество с РФ необходимо и для разрешения мировых проблем, таких как конфликт в Сирии, борьба с изменениями климата в рамках Парижского соглашения", - заявил тогда Лашет "РГ".