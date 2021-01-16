В Германии выбирают потенциального преемника Меркель

В Германии проходит съезд Христианского-демократического союза, по итогам которого члены партии выберут ее нового лидера. В случае успеха ХДС на предстоящих осенью парламентских выборах и в зависимости от исхода коалиционных переговорах глава консерваторов сможет претендовать на пост канцлера ФРГ, который последние пятнадцать лет бессменно занимает Ангела Меркель.

Как известно, Ангела Меркель сняла с себя руководство партией в декабре 2018 года, передав бразды управления ХДС своей соратнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако ожидания, что у "АКК" хватит опыта и авторитета, чтобы стать настоящим, а не просто формальным лидером консерваторов, не оправдались. Теперь ей срочно ищут замену, ведь скоро начнется предвыборная кампания.

Выступления кандидатов транслирует портал Spiegel online. Нынешняя процедура - самая необычная за всю новейшую историю Германии. Сам съезд, который с весны прошлого года несколько раз переносился из-за пандемии, проходит онлайн. Поскольку санитарные требования не позволяют собрать в одном помещении 1001 делегата, они наблюдают за съездом "на удаленке" - через экраны своих компьютеров. В берлинской штаб-квартире ХДС присутствуют очно лишь члены правления и сами кандидаты в председатели. Поскольку регламент не позволяет проводить внутрипартийные выборы онлайн, организаторы прибегли к уловке. Сначала, во второй половине дня субботы 16 января, делегаты проголосуют виртуально, а затем - в рамках все того же первого тура - подтвердят свое волеизъявление по почте. Если ни один из претендентов не наберет абсолютного большинства голосов, то понадобится второй тур.

Как писала "РГ", на пост главы ХДС выдвинулись трое - бизнесмен и юрист Фридрих Мерц, который ушел из большой политики 20 лет назад, не выдержав конкуренции с Меркель, а теперь решил взять реванш; один из самых популярных региональных игроков, премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет и, наконец, глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген. Ни один из них не считается явным фаворитом.

Как отмечал в интервью "РГ" политолог Александр Рар, из всей троицы 55-летний Реттген считается в бундестаге главным "ястребом", который выступает с позиций не "реальной политики", но исключительно либеральных ценностей и альянсов. За укрепление трансатлантических связей ратует 65-летний Мерц, который известен давними связями в американских бизнес-кругах. При этом он единственный оппонирует курсу Меркель, обещая вернуть ХДС к консервативным истокам. А 59-летний Лашет двадцать лет назад возглавлял внешнеполитический комитет в Европарламенте и был тогда одним из архитекторов идеи "четырех общих пространств" между ЕС и РФ.