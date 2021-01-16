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Рубрика: В мире

Минфин США выплатит крупным авиакомпаниям 12 миллиардов долларов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минфин США одобрил выплату 12 миллиардов долларов пострадавшим во время пандемии авиакомпаниям. Деньги направят на зарплату работникам, сообщает ТАСС. Среди получателей помощи - крупные перевозчики: American Airlines, Delta Airlines, United Airlines. Средства пойдут на поддержку сотен тысяч сотрудников. Кроме того, в ближайшее время Минфин должен одобрить выделение еще четырех миллиардов долларов.

Фото: iStock
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В октябре стало известно о планах перевозчиков уволить примерно 40 тысяч сотрудников. Первые под сокращение попадут бортпроводники. В 2020 году пассажиропоток сократился примерно на 70 процентов. Власти выделили авиакомпаниям 25 миллиардов долларов.

Страх перед авиаперелетами в условиях коронавируса привел к беспрецедентному кризису в авиационной отрасли. Без работы могут остаться 20 процентов от общей численности персонала. Из-за падения спроса на новые самолеты компания Boeing уволила несколько тысяч сотрудников.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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