В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности для столичного региона.

Как минимум, до завтрашнего утра сохранится опасность гололедицы. Риски возникновения ЧС связаны также со снегом и сильным ветром до 15 метров в секунду.

За сегодняшний день в столичном регионе может выпасть больше 5-7 сантиметров снега. Коммунальные и транспортные службы в течение всего дня работают в усиленном режиме.

Снегопад сопровождается морозом ниже 15 градусов. Потепление ожидается только на следующей неделе.