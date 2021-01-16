В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности для столичного региона.
Как минимум, до завтрашнего утра сохранится опасность гололедицы. Риски возникновения ЧС связаны также со снегом и сильным ветром до 15 метров в секунду.
За сегодняшний день в столичном регионе может выпасть больше 5-7 сантиметров снега. Коммунальные и транспортные службы в течение всего дня работают в усиленном режиме.
Снегопад сопровождается морозом ниже 15 градусов. Потепление ожидается только на следующей неделе.