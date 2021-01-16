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16.01.2021 19:43
Рубрика: Общество

В Москве продлен режим "желтого" уровня опасности

Текст: Сергей Бабкин

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности для столичного региона.

В Москве водителей призвали не мешать уборке снега

Как минимум, до завтрашнего утра сохранится опасность гололедицы. Риски возникновения ЧС связаны также со снегом и сильным ветром до 15 метров в секунду.

За сегодняшний день в столичном регионе может выпасть больше 5-7 сантиметров снега. Коммунальные и транспортные службы в течение всего дня работают в усиленном режиме.

Снегопад сопровождается морозом ниже 15 градусов. Потепление ожидается только на следующей неделе.

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