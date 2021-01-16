Вильфанд объяснил снежное буйство в Москве

Мощный снегопад в Москве связан с приходом в регион южного циклона. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Этот циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, поэтому он насыщен влагой, которая и преобразовалась в снег. Высота снежного покрова за сегодняшний день вырастет, как минимум, на 5 сантиметров.

"Коммунальные и транспортные службы Москвы ждет огромная нагрузка", - отмечает специалист. Ранее коммунальщики вывели спецтехнику на уборку проезжей части во всю ее ширину. Водителей просят не мешать расчистке дорог.