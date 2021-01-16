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16.01.2021 16:56
Рубрика: Общество

В Москве водителей призвали не мешать уборке снега

Текст: Сергей Бабкин

Столичные власти обратились к водителям с просьбой не мешать уборке снега с дорог.

Власти Москвы призвали водителей к осторожности из-за снегопада

Как отмечает комплекс городского хозяйства, в некоторых районах города выпало уже до семи сантиметров осадков. А снегопад, как уже писала "РГ", продлится, скорее всего, до конца дня.

В связи с этим на дороги города вывели колонны снегоуборочной техники. Таким образом проезжающую часть расчищают во всю ее ширину. Коммунальные службы службы работают как на магистралях, так и во дворах.

Представители служб городского хозяйства просят водителей соблюдать скоростной режим и не создавать помех спецколоннам.

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