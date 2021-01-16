Глава управления ГО и ЧС Норильска задержан по делу о сходе лавины

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при сходе лавины у горы Отдельная был задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Красноярскому краю.

По мнению сотрудников СК, он не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Эти действия соответствуют признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Итогом халатного отношения подозреваемого к службе стало то, что оперативный дежурный, получивший 30 декабря 2020 года прогноз о возможном сходе лавин в горных районах региона в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, не включил эти сведения в оперативную сводку управления ГО и ЧС администрации города Норильска.

- Таким образом, население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами, - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным проводятся неотложные следственные действия. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее в ходе расследования этого дела задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города Норильска. Суд поместил его под домашний арест.