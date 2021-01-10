В Норильске спасенного из-под лавины подростка сняли с ИВЛ

Пострадавший дышит самостоятельно, сегодня утром его сняли с аппарата ИВЛ. В ведомстве уточнили, что откопанному из-под толщи снега мальчику незамедлительно провели все необходимые исследования и медицинские действия. Сутки ребенок находился в реанимации на аппарате ИВЛ. В это время состоялись консультации норильских врачей со специалистами из красноярских клиник, а также с федеральными экспертами, была определена тактика лечения пациента.

Напомним, трагедия на склоне горы Отдельная произошла в ночь на 9 января. Внезапно сошедшая лавина снесла несколько туристических домиков, построенных неподалеку от горнолыжного комплекса. В одном из них находилась семья норильчан - 45-летний мужчина, его супруга и двое детей. Взрослые и полуторагодовалый малыш погибли, а 14-летний мальчик получил переломы. В состоянии переохлаждения он был найден спасателями и доставлен в больницу.

Сегодня в Норильске объявлен траур по погибшим в результате схода лавины. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы города Андрей Малков. На административных зданиях приспущены флаги города, а местной администрации поручено отменить проведение развлекательных мероприятий. Телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям также рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных событий, показа развлекательных программ и передач.

Следственным комитетом по Красноярскому краю и Республике Хакасия после схода лавины было возбуждено уголовное дело - сначала по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", вскоре переквалифицированное на часть 3 той же статьи "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Ведется следствие.