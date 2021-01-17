Что будет с курсом рубля и биржей на грядущей неделе

Рубль

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Неделя прошла довольно позитивно, аппетит инвесторов к риску рос в ожидании большей программы бюджетного стимулирования в США и на фоне "голубиных" комментариев представителей ФРС США, которые приложили все усилия для борьбы с формирующимися ожиданиями возможного сокращения объема скупаемых ФРС облигаций из-за восстановления экономики и роста инфляционных ожиданий, при этом к концу недели на рынках наблюдалась консолидация. Так, анонсированный избранным президентом США Джозефом Байденом пакет мер экономической поддержки на 1,9 трлн долларов уже учтен в ценах активов, а его согласование в сенате остается под вопросом, так как демократы обладают небольшим перевесом, а отдельные пункты проекта могут столкнуться с сопротивлением со стороны республиканцев.

На предстоящей неделе политические события в США вновь выйдут на передний план. Так, 20 января должна состояться инаугурация Байдена, которая может сопровождаться беспорядками, что будет нервировать инвесторов. При этом позитив от ожидания новых бюджетных вливаний ослаб, тогда как в США сохраняются повышенные инфляционные ожидания. Тем не менее, умеренный позитив на рынках может сохраниться.

В пятницу рубль стабилизировался вблизи отметки 73,3 рубля за доллар. При этом мы не ждем существенного укрепления рубля в ближайшее время, в частности из-за операций Минфина на валютном рынке, который переходит к пополнению ФНБ с этого месяца, так как с точки зрения бюджетного правила рост цен на нефть уже компенсировал снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

При этом наш позитивный взгляд на российскую валюту в среднесрочной перспективе сохраняется, в первом квартале в пользу рубля будет играть сезонное увеличение притока валюты от внешнеторговых операций.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- Учитывая исторические максимумы, с которых началась неделя как для основных американских индексов, так и индекса Мосбиржи, не исключаем, что грядущая неделя в отсутствие сильных позитивных стимулов может пройти под знаком коррекции. В любом случае, скорее всего, значительную роль в настроениях инвесторов будут играть результаты корпоративных отчетов за IV квартал 2020 года и выходящая макростатистика.

Неудержимый оптимизм глобальных рынков омрачила неожиданно негативная статистика по обращениям за пособиями по безработице в США. Не добавили позитива и данные о розничных продажах в США, снизившиеся по результатам декабря третий месяц подряд.