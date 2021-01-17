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1 января 2021 г. 08:10
"Родина"
Текст: Юлия Андрейкина (главный специалист отдела информационного обеспечения РГАКФД)
Родина - № 1(121)

Чтобы мы не забыли!

Материалы о Киевском процессе над нацистскими преступниками дополняют кадры фронтовых кинооператоров
17 января 1946 года фронтовые кинооператоры Владимир Войтенко, Соломон Гольбрих и Александр Шаповалов, работавшие после войны на Украинской студии хроникально-документальных фильмов, вновь направили свои камеры в лицо врага. Наверное, в последний раз.
Вид площади Калинина в день казни фашистских преступников. Киев. Украинская ССР. 29 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.
Вид площади Калинина в день казни фашистских преступников. Киев. Украинская ССР. 29 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.

В этот день в Киевском доме офицеров Красной армии Военный трибунал начал публичное рассмотрение дела о злодеяниях немецких захватчиков на территории Украинской ССР в период оккупации.

Все трое снимавших прошли войну с камерами в руках. Но войну видели не только через "прицел" кинокамеры и фотоаппарата. Гольбрих хлебнул лиха в рядах РККА еще в конце 30-х в боевых действиях против японцев в Монголии, Войтенко в звании младшего лейтенанта довелось повоевать на Юго-Западном фронте... За свой непростой кинооператорский труд они награждены орденами и многими медалями. Их лично знали видные военачальники, их пускали не только на передовую (Гольбрих снимал Сталинград...), но и доверяли съемку в больших кабинетах.
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И вот теперь перед ними поверженный враг. Они видели его сильным, наглым, упивающимся своим превосходством, безжалостным... Теперь видят жалким, готовым на все ради пощады.

Двенадцать дней допросов, обличений свидетелей, оправданий преступников. И справедливый приговор...

Об этом 3808,7 метра кинопленки, снятой Войтенко, Гольбрихом и Шаповаловым. Чтобы мы не забыли!

Допрос подсудимого В. Майера, бывшего командира роты 323-го отдельного охранного батальона на одном из заседаний процесса по делу о злодеяниях фашистских захватчиков на территории УССР. Слева - переводчик Т.В. Ламмерт. Киев. 26 января 1946 г. Фото: РГАКФД Арх. N 0-225055.
Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.
Свидетельница Т.У. Дуракова дает показания против В. Геллерфорта. Украинская СССР. 17-28 января 1946 г. Фото: РГАКФД. Кадр из кинолетописи. Арх. N 6524.
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