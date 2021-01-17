Материалы о Киевском процессе над нацистскими преступниками дополняют кадры фронтовых кинооператоров

В этот день в Киевском доме офицеров Красной армии Военный трибунал начал публичное рассмотрение дела о злодеяниях немецких захватчиков на территории Украинской ССР в период оккупации.
Все трое снимавших прошли войну с камерами в руках. Но войну видели не только через "прицел" кинокамеры и фотоаппарата. Гольбрих хлебнул лиха в рядах РККА еще в конце 30-х в боевых действиях против японцев в Монголии, Войтенко в звании младшего лейтенанта довелось повоевать на Юго-Западном фронте... За свой непростой кинооператорский труд они награждены орденами и многими медалями. Их лично знали видные военачальники, их пускали не только на передовую (Гольбрих снимал Сталинград...), но и доверяли съемку в больших кабинетах.
И вот теперь перед ними поверженный враг. Они видели его сильным, наглым, упивающимся своим превосходством, безжалостным... Теперь видят жалким, готовым на все ради пощады.
Двенадцать дней допросов, обличений свидетелей, оправданий преступников. И справедливый приговор...
Об этом 3808,7 метра кинопленки, снятой Войтенко, Гольбрихом и Шаповаловым. Чтобы мы не забыли!