Онищенко прокомментировал идею включить вакцинацию в трудовой договор

Идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей, оценил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он отметил, что это нормальный трудовой процесс. "Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Напомним, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей, пишет РИА Новости.

Уже завтра, 18 января, в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. На этом этапе из прививочной кампании исключат граждан до 18 лет и беременных женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного).