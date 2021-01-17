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17.01.2021 09:24
Рубрика: Общество

Онищенко прокомментировал идею включить вакцинацию в трудовой договор

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей, оценил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Он отметил, что это нормальный трудовой процесс. "Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", - цитирует эксперта "Вечерняя Москва".

Напомним, ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что вакцинацию в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий. В качестве примера специалист привел вакцинацию от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей, пишет РИА Новости.

Уже завтра, 18 января, в России начнется массовая вакцинация от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами. На этом этапе из прививочной кампании исключат граждан до 18 лет и беременных женщины (исследования вакцины по группе до 18 лет будут проведены после окончания основного).

Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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