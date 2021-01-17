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17.01.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

От лавины не ушел

По делу о гибели семьи в Норильске задержан уже второй сотрудник ГО и ЧС
Текст: Надежда Столярчук (Норильск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8358)
Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержан в рамках расследования гибели людей после схода лавины. А до этого под домашний арест отправился его подчиненный - оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы. По версии следствия, именно их халатность привела к тому, что сошедшая с горы лавина погребла семью из четырех человек, трое из которых лишились жизни.

Как рассказали в СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия, специалисты центра управления в кризисных ситуациях еще 30 декабря составили прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории региона. Тревожная весть полетела и в Норильск: "В горах возможен сход лавин". В таких случаях все службы знают, что необходимо предпринять. Это в первую очередь известить людей о возможной опасности, постоянно мониторить обстановку на тревожных участках. Однако дежурный полученную информацию в сводку включить поленился, а начальник управления по делам ГО и ЧС его не проконтролировал.

Фото: РИА Новости
Очевидец: Спасатели под Норильском работали в тяжелейших условиях

Поэтому беда пришла без предупреждения: 8 января под толщей снега оказались погребены несколько домиков в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Спасателям удалось вытащить лишь 14-летнего подростка. Его мать, отец и маленькая сестра погибли. Несмотря на серьезные травмы, мальчик пошел на поправку.

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