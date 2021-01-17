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17.01.2021 17:30
Рубрика: Общество

В Буйнакске выписаны 153 госпитализированных из-за отравления водой

Текст: Руслан Мельников

Минздрав Дагестана сообщил о стабилизации ситуации после вспышки кишечной инфекции в Буйнакске.

Число отравившихся водой в Буйнакске превысило 300 человек

"Из больницы с выздоровлением выписано более 75 процентов отравившихся - это 153 человека", - отметили в ведомстве. Сейчас в больнице остаются 48 человек, среди которых 22 ребенка. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

В Буйнакск направлены 11 машин неотложной помощи для проведения подворных обходов и выявления новых случаев заболевания. Также в городе проводится иммунизация населения. Действует 10 прививочных бригад.

- Планируется охватить вакцинацией против гепатита А 8947 детей. Помимо этого, начата вакцинация от брюшного тифа, а также иммунизация от дизентерии работников пищевых предприятий, - отметили в республиканском минздраве.

Напомним, жители Буйнакска с признаками отравления начали обращаться к врачам с 9 января. В результате исследования водопроводной воды специалисты выявили возбудителя дизентерии.

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