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17.01.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

Метель парализовала работу аэропорта Краснодара

Текст: Михаил Сухарев

Сильный снегопад в столице Кубани привел к ограничению работы местного аэропорта. Прием и отправка воздушных судов прекращены как минимум до вечера 17 января, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

Фото: iStock
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- После полуночи Краснодар в очередной раз оказался под воздействием мощного циклона. После предупреждения метеорологов были мобилизованы все службы и техника для расчистки аэродрома. До 8 утра аэропорт продолжал прием и выпуск воздушных судов, но с усилением снегопада воздушная гавань столицы Кубани вынуждена ограничить свою работу, - рассказали в воздушной гавани.

Сначала работу аэропорта ограничили до 13:30, затем продлили этот режим до вечера. На данный момент задержаны 11 рейсов и один отменен.

ГУ МЧС региона распространило экстренное предупреждение по снегопаду в Краснодарском крае на 17 и 18 января.

Глава Краснодара Евгений Первышов из-за метели призвал автомобилистов отменить запланированные поездки и не пользоваться личным транспортом. Сейчас на улицах города, пытаясь справиться с обильными осадками, работает 81 единица техники и 600 человек.

Как сообщалось ранее, 15 января аэропорт уже приостанавливал работу из-за непогоды. В результате 13 бортов, планирующих вылет в Москву, Пермь и Сочи, были задержаны.

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