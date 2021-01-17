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17.01.2021 12:34
Рубрика: Культура

С 21 января в кинотеатрах можно открыть "Душу"

Текст: Сусанна Альперина
С 21 января в кинотеатрах можно открыть "Душу". В прокат выходит новый мультфильм производства Disney и Pixar с таким названием. Режиссер картины - Пит Доктер. Казалось бы, после таких его мультфильмов, как "Вверх" и "Головоломка", уже ничем невозможно удивить зрителя. И как творцу не впасть после таких удач в самоповтор? Но "Душа" - это нечто совершенно иное, новое, волнующее. Такое, что даже по трейлеру невозможно представить, каков будет мультфильм на самом деле.
Фото: "Russian world vision"
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Пит Доктер работает в рамках своего особого стиля, но рассказывает очередную историю, похожую на предыдущие лишь общей интонацией, где присутствуют мягкий юмор, добро и осознание того, что есть счастье на самом деле. В этом плане Доктер - как доктор, простите за каламбур. Его мультфильмы имеют и сильный терапевтический эффект, тем более в наши непростые времена. Конечно, можно дождаться и посмотреть мультфильм "Душа" чуть позднее в онлайн-кинотеатрах. Во всем мире он, кстати, в них и вышел, и только нам повезло с большим экраном. Но в любом случае пропустить "Душу" нельзя, поскольку это - один из самых сильных фильмов года - ему можно смело предрекать номинации на самые престижные кинопремии. А, может быть, и не одного года. Прежде всего, потому, что речь в нем идет о вечном.

Главный герой анимационного фильма - музыкант Джо - темный (по цвету кожи), но душа у него светлая. Это зритель узнает после того, как Джо погибает. И не просто так, а в самый важный для него момент жизни. Джо - талантливый пианист, который любит джаз больше всего на свете, и ему - школьному учителю музыки - выпадает шанс получить работу мечты: играть в группе с самой известной саксофонисткой. От счастья Джо не разбирает дороги, и … жизнь его обрывается самым нелепым образом.

Фото: kinopoisk.ru
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Маленькая нелепая смешная душа Джо попадает в потусторонний мир. В нем обитают мертвые души, которые вот-вот перешагнут границу и растворятся в вечности. Другим мертвым душам, возможно, и все равно, но у души Джо есть мощнейший стимул жить. В попытках вернуться он попадает в соседний мир - тот, где новые души готовятся попасть на землю. И по ошибке его назначают наставником новой души - двадцать второй. Она - та еще штучка. С ней возились лучшие наставники человечества - от Архимеда до Матери Терезы. Но... ничего не получалось. Двадцать вторая не хочет жить. Не видит в земной жизни никакого смысла.

... На смысл жизни лучше смотреть на большом экране. Только тогда воздействует и замечательная джазовая музыка, и работа аниматоров - в том числе и трехмерные рисунки, потому что новые души к жизни готовят именно трехмерные квантовые персонажи. Цвета, атмосфера, даже простые черточки на счетах учетчика душ по имени Тьерри - все имеет значение. Вот, например, в фильме показаны заблудшие души. Что увидит зритель дома на компьютере - одну серость, по которой кто-то передвигается, произнося, как мантру слова: "Заключить сделку"! А на большом экране четко видна темная пустыня с зыбучими песками, в которой погибает все человеческое. Или взять такого персонажа мультфильма, как кот. Он многоцветный, и чтобы хорошенько разглядеть это существо - а связь котов с человеческими душами и потусторонним миром еще совершенно не изучена - тоже нужно видеть все детали. И потом - только в кинотеатре есть такой эффект, когда происходящее на экране тебя, что называется, накрывает. Ты не отойдешь за чаем, не поставишь на паузу, не отвлечешься на телефонный звонок. А попасть в мир мультфильма "Душа" чрезвычайно важно, потому что только так зритель сможет задуматься о собственной жизни, о том, ради чего стоит жить ему самому. Это может быть все, что угодно: от еды, прогулок, важного момента, который превращается в воспоминание быстрее, чем хотелось бы, до долгожданного взаимопонимания с теми, кого по-настоящему любишь.

Второстепенные персонажи в мультфильме сделаны с большой любовью. Мама Джо - портниха в ателье - она больше всего мечтает о том, чтобы у сына была твердая почва под ногами; талантливая девочка-музыкант, которая стесняется своего дара; парикмахер, способный не только стричь, но и рассуждать о высоких материях; вышеупомянутый учетчик душ Тьерри - как символ всех трудоголиков, ежедневно спасающих мир, и другие. Особенность мультфильма еще и в том, что он - как и ленты "Вверх", как и "Головоломка", наполнен мудростью. В нем даже звучат притчи - одна из них - в исполнении звездной саксофонистки. Но при этом в "Душе" есть и анекдотичные моменты, которые тут же будут пересказаны теми, кто посмотрел мультфильм, своим друзьям. А еще этот мультфильм может "пробить броню" восприятия и чувствительности даже у самых закоренелых циников. И в этом плане выражение "берет за душу" по отношению к нему будет очень правильным. Нужно только начать его смотреть.

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