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17.01.2021 01:02
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп оказался в смятении и одиночестве перед уходом со своего поста

Текст: Максим Макарычев
Дональд Трамп, проводящий последние дни в Белом доме перед уходом с поста президента и лишенный привычного канала в Twitter, по словам источников ряда западных СМИ, находится в одиночестве и смятении. Еще несколько недель назад, по привычке рано утром написав свои твиты, Трамп часами разговаривал по телефону с друзьями и советниками, а сейчас после осады Капитолия он остался в одиночестве.

Трамп получил "обратку", отмечают наблюдатели: известный тем, что увольнял десятками тех, с кем работал годами, и легко расставался с теми, кто ему не нравится, он покидает Овальный кабинет, обнаружив, что его доверенные лица, советники и бывшие друзья теперь делают с ним то же самое, что и он во время своего четырехлетнего правления. Трамп сам игнорирует телефонные сигналы своих самых близких соратников, в частности, не реагируя на звонки бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, постоянно сбрасывая телефон, уточняет Guardian. Трамп даже избегает общения с Руди Джулиани, его адвокатом и бывшим мэром Нью-Йорка, который возглавил попытку отменить результаты выборов 3 ноября. Согласно сообщениям, президент сказал своим помощникам не платить Джулиани за услуги юриста и выразил недовольство "тщетной кампанией" Джулиани.

Фото: AP Photo
Голосование по импичменту Трампу прошло в сюрреалистической обстановке

По данным Times, президент после осады Капитолия, сильно обиженный на Майка Пенса, не разговаривал с ним пять дней до встречи в Овальном кабинете в понедельник вечером. Эта встреча, как сказали помощники Трампа, была "бесполезной" и "неестественной". Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на советников Белого дома, когда в среду Пенс прятался в безопасном месте в Капитолии, Трамп был крайне зол. На митинге у Белого дома перед трагическими событиями в конгрессе, Трамп сказал, что пойдет с протестующими к Капитолию. Манифестанты двинулись по Пенсильвания-авеню, а Трамп сел в лимузин и спокойно поехал с кортежем охраны в Белый дом. Через несколько дней после нападения на Капитолий газета Washington Post процитировала анонимного высокопоставленного чиновника администрации США, который отметил: "Президент довольно взвинчен", но сказал, что Трамп больше сосредоточился на своей жизни. Он, как сказали источники, больше, чем президентством, обеспокоен отменой престижного турнира по гольфу на одном из его частных полей и заявлении Deutsche Bank о том, что это финансовое учреждение больше не будет финансировать никакие будущие проекты Трампа и его организации.

Трамп не дает интервью, а его помощники отсутствуют в эфире. Пресс-секретарь Трампа Кейли МакЭнани дала двухминутный брифинг для прессы через день после беспорядков в Капитолии, но буквально убежала из зала для пресс-конференций, прочитав заранее подготовленный документ и отказавшись отвечать на вопросы журналистов. Трамп опубликовал несколько шаблонных письменных заявлений через пресс-службу Белого дома и сделал несколько замечаний во вторник, когда собирался в Техас, чтобы осмотреть часть пограничного заграждения на границе с Мексикой. На этой неделе, когда Джо Байден готовился к вступлению в должность президента, Трамп все еще бушевал и был сильно раздражен, сообщает CNN. Случайное обсуждение с одним из его советников темы импичмента привело к "нецензурной брани" с его стороны, а сам Трамп в это время находился в "мрачном состоянии отчаявшегося человека".

Президент США наконец-то признал, что срок его полномочий действительно подходит к концу и ему нужно смириться с реальностью. Трамп начал думать о том, как он уедет из Вашингтона, и заинтересован в "проводах в военном стиле и толпе провожающих его сторонников". По его задумке, это должно произойти либо в Белом доме, либо в комплексе Мар-а-Лаго во Флориде, который должен стать его домом после 20 февраля. Однако в Пенгагоне в субботу дали понять, что не будут отдавать военные почести уходящему президенту.

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