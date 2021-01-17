В Британии подготовят закон о защите памятников от "толпы"

Британские власти готовят закон, который должен защитить английские памятники от сноса "по прихоти или по приказу разъяренной толпы". По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления страны Роберта Дженрика, документ предписывает наличие специального разрешения на любое изменение касаемо монументов, а у самого министра, по задумке, всегда будет право вето в этом вопросе.

Напомним, что "война с памятниками", начавшаяся в США на фоне движения Black Lives Matter (Жизни черных имеют значение), не обошла стороной и Великобританию, где летом прошлого года активисты свалили с пьедестала и бросили в реку статую Эдварда Колстона, предпринимателя и работорговца. Обвинения в злонамеренном причинении ущерба были предъявлены тогда четырем людям, еще шестеро отделались предупреждением. Осквернить пытались и статую Черчилля в Лондоне: ее облили краской и подписали под фамилией политика "был расистом". Все это не на шутку взволновало британские власти, которые убеждены: история есть история, и переписывать ее не надо.

"То, что стояло не одно поколение, следует рассматривать внимательно, а не сносить по прихоти или по приказу лающей толпы", - написал Дженрик на страницах газеты The Sunday Telegraph. По его мнению, "у местных жителей должна быть возможность проконсультироваться, стоит ли оставлять памятник или нет". Новый закон представят в британском парламенте в понедельник.