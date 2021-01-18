Алжир ожидает в январе 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"

Поступления порядка 500 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидают власти Алжира до конца января. Об этом в эфире радиостанции Chaine 2 заявил официальный представитель комитета по отслеживанию заболевания Джамаль Фурар.

"Как только прибудет первая партия, мы сразу начнем вакцинацию. В стране уже подготовлено порядка восьми тысяч медицинских пунктов, где можно будет сделать прививку. При необходимости это число может быть увеличено", - цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Фурар, привить в стране рассчитывают до 60-70% населения, чтобы добиться коллективного иммунитета. Исключение пока составят дети. Алжир стал первой африканской страной, где в начале декабря прошлого года зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V".

По данным местного минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 103 тысячи, включая около 70 тысяч случаев выздоровления и 2 тысячи 836 случаев с летальным исходом.