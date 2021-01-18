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18.01.2021 23:22
Рубрика: В мире

Блокировка Капитолия сорвала репетицию инаугурации Байдена

Текст: Максим Макарычев

Комплекс Капитолия США был закрыт примерно на час в понедельник из-за излишней осторожности после того, как поблизости, в лагере для бездомных, вспыхнул небольшой пожар.

Фото: Reuters
Столицу США готовят к инаугурации Байдена

Из-за закрытия Капитолия была сорвана репетиция церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая пройдет в среду, 20 января. По словам очевидца, участники репетиции были эвакуированы в ротонду Капитолия и другие помещения. Запланированная на понедельник репетиция инаугурации уже однажды откладывалась по соображениям безопасности.

Как отмечает Reuters, эта нештатная ситуация отразила крайнюю обеспокоенность служб безопасности за несколько дней до инаугурации избранного президента Джо Байдена. В сообщении полиции Капитолия говорится, что блокировка был оперативно снята и пожар поблизости локализован. Полиция заявила, что действовала из меры предосторожности после того, как свидетели сообщили, что поблизости от здания поднимается дым. "Огонь был в нескольких кварталах от нас", - уточнили в полиции Капитолия.

"Из-за большой осторожности комплекс Капитолия США был временно закрыт. Нет никакой угрозы для общества", - сообщила Секретная служба США в Twitter. Полиция Капитолия ранее проинформировала, что в качестве меры предосторожности исполняющий обязанности ее начальника закрыл комплекс, который состоит из Капитолия, прилагающей к нему территории в 60 гектаров, и нескольких зданий. Пожарная служба города опубликовала в Twitter сообщение о том, что пострадавших не было. Конгресс сейчас находится на каникулах.

Напомним, что накануне инаугурации Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия, введены повышенные меры безопасности. Тысячи солдат резерва Национальной гвардии были размещены у Капитолия и вокруг центра столицы США. Национальная аллея - ландшафтный парк вокруг комплекса - закрыта вместе со многими крупными автомагистралями. Вокруг Белого дома поставили высокие ограничительные барьеры. Все 50 штатов США и округ Колумбия находятся в состоянии готовности к возможным насильственным протестам. ФБР предупредило о возможных вооруженных маршах сторонников Трампа в столицах штатов.

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