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18.01.2021 08:06
Рубрика: В мире

Число жертв стихийных бедствий в Индонезии увеличилось до 96

Фото: AP Photo/Joshua Marunduh Фото: AP Photo/Joshua Marunduh
Фото: AP Photo/Joshua Marunduh

По меньшей мере 96 человек стали жертвами землетрясений и наводнений, произошедших в индонезийских провинциях Западное Сулавеси и Южный Калимантан. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Фото: REUTERS
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Наводнения, вызванные проливными дождями, привели к гибели 15 жителей в провинции Южный Калимантан. Всего в списках погибших 81 человек, около 70 тысяч человек были эвакуированы из зон бедствия, пишет ТАСС.

Землетрясение в Западном Сулавеси разрушило свыше тысячи жилых домов, спасательные работы в провинции все еще продолжаются. Напомним, ЧП случилось здесь ночью 15 января. Эпицентр находился на расстоянии шести километров к северо-западу от района Маджене, очаг залегал на глубине десяти километров. С этого момента местная сейсмослужба зафиксировала 28 афтершоков.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия

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