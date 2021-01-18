Кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах

Из-за неубранного снега и льда, скопившихся на дорогах и крышах зданий, ежегодно гибнут люди. После трагедий правоохранительные органы проводят расследования, находят виновных должностных лиц, отдают их под суд, но общей картины это не меняет: каждой следующей зимой мы вновь видим нависшие снежные шапки. Как и то, что они падают - в том числе и на людей. Можно ли добиться качественной уборки снега и кому жаловаться, чтобы предотвратить возможную трагедию?

Тот же Новосибирск сегодня утопает в снегу - городу не хватает снегоуборочной техники. Фото: РИА Новости

Как выясняется, без строгого надзора коммунальщикам не обойтись. Например, в Кузбассе за снег после поступивших от местных жителей многочисленных "сигналов бедствия" взялась прокуратура. Сразу три управляющие компании в поселке Чистогорский Новокузнецкого района накажут за отсутствие уборки придомовых территорий. Здесь в снегу утопают отмостки и окна подвальных помещений многоэтажек, с крыш угрожающе свисают снежные глыбы и сосульки… Кроме вопиющих нарушений правил и норм технической эксплуатации жилфонда выявлены недочеты в работе аварийно-диспетчерских служб. Последние не регистрируют и не торопятся выполнять заявки жильцов.

- Прокурор района внес директорам УК представления, возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Второй орган, который следит за уборкой, - Государственная жилищная инспекция. В Кузбассе ГЖИ заранее предупредила УК о региональных нормативах: "шапки" на кровлях и козырьках не должны быть толще тридцати сантиметров, а колея на проезжей части у жилых домов - глубже пяти.

После предупреждений - внеплановые рейды. Результат впечатляет, но совсем не радует: осмотрев после недавних снегопадов почти девятьсот дворов в семнадцати муниципалитетах области, специалисты ГЖИ обнаружили более 160 нарушений.

Ответственных накажут. "Если двор поставлен на кадастровый учет и является общим имуществом жильцов, вовремя чистить снег - обязанность УК, а если нет, то муниципалитета. Так что теперь юрлица заплатят за бездействие штраф от 250 тысячи рублей, а должностные лица - от 50 тысяч", - подчеркнули в ГЖИ.

Выводы очевидны. Жильцам, которым не повезло с управляющей компанией, стоит обращаться в надзорные организации - прокуратуру и ГЖИ. К сожалению, зачастую практика показывает: пока проверка не грянет, дворник за лопату не возьмется…

Жильцам, которым не повезло с управляющей компанией, стоит обращаться в надзорные организации - прокуратуру и ГЖИ

Но проблема не только в этом. Как выяснилось, в крупнейшем муниципальном образовании России Новосибирске с населением в 1,6 миллиона человек - острый дефицит снегоуборочной техники. Несмотря на залихватские рапорты: по данным мэрии, "на уборку снега здесь каждый сутки выходит 481 машина", а с начала зимы "с магистралей и улиц вывезено около 600 тысяч кубометров снега" - дорожным организациям до нормативного количества не хватает 665 машин! То есть в полтора раза больше, чем есть в наличии. При этом износ снегоуборочных машин в городе на уровне 85 процентов.

В мэрии подчеркивают: в 2020 году так и не удалось купить ни одной единицы спецтехники. Финансы "просели" из-за пандемии: ограничения и расходы на поддержку предприятий обошлись бюджету недешево. И с отменой единого налога на вмененный доход в 2021-м городская казна еще оскудеет.

Расходы на обновление парка техники в 2021-23 годах заложены скромные - по 50 миллионов рублей в год. Так что бороться с сугробами будет все сложнее

А жителям по-прежнему остается жаловаться на плохое качество очистки улиц.

Прямая речь

Светлана Разворотнева: Самая главная опасность - это когда в снежных сугробах вперемешку с реагентами играют дети. Фото: РИА Новости

Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль":

- В России отсутствуют федеральные стандарты, касающиеся уборки снега. До сих пор действуют некоторые положения 170-го постановления Госстроя, в котором есть рекомендации, как быстро должен убираться снег, куда его нельзя складировать и так далее. Но во многом эти правила устарели. Кроме того, они являются очень общими - например, снег должен быть убран "по мере накопления". Ответственность за это лежит либо на муниципальных образованиях, либо на УК. Методические рекомендации по уборке принимаются на региональном уровне или даже на уровне каждого муниципального образования. Теоретически все требования к уборке должны содержаться в договоре управления, и за несоблюдение этого договора можно привлечь к ответственности управляющую компанию. Что же касается муниципалитета, то если у территории не хватает средств на качественную уборку, то, конечно, можно жаловаться в прокуратуру. Но на практике все сводится к протаптыванию тропинок, а это, к сожалению, норма для многих муниципалитетов.