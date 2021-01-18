Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху

"Я считаю что, они реализуются достаточно эффективно", - отметил Лавров, добавив, что такую же оценку происходящему дают президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Впрочем, некоторые проблемы остаются, например, "подвис" вопрос о военнопленных. По словам Лаврова, Россия добивается обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном по принципу "всех на всех", сейчас сверяются списки задержанных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

Глава МИД РФ подчеркнул, что "территория, на которой развернуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента". "Это форма, которая будет обеспечивать интересы и азербайджанской, и армянской стороны", - добавил Лавров.

Что касается определения статуса Нагорного Карабаха, то по мнению российского министра, время для этого еще не пришло, а настанет оно тогда, когда эмоции отойдут на второй план. Кстати, именно поэтому этот вопрос не был упомянут в трехсторонних договоренностях от 9 ноября 2020 года. "Это сделано сознательно", - отметил Лавров.