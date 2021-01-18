Лавров: У России даже мыслей не было включить Нагорный Карабах в свой состав

"Насчет экзотического предложения о том, чтобы включить Нагорный Карабах состав РФ. Вы знаете, как я понимаю, независимость Нагорного Карабаха никем не признана, в том числе и Республикой Армения. У нас таких мыслей даже близко нет. Мы исходим из того, что все вопросы этого региона должны решаться между расположенными здесь странами, в первую очередь между Арменией и Азербайджаном", - отметил Лавров.

По его словам, российская сторона готова лишь помогать обеспечивать мир, стабильность, безопасность в регионе.

Министр также отметил, что статус Нагорного Карабаха был сознательно не упомянут в совместном заявлении лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Никаких секретных приложений к этому документу нет.

Напомним, соглашение предусматривает остановку азербайджанской и армянской сторон на занятых на тот момент позициях, переход под контроль Баку ряда районов и размещение вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора российских миротворцев.