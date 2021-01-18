Масштабное производство вакцины "ЭпиВакКорона" начнется в феврале

Масштабное производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре "Вектор", начнется с февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве в понедельник, 18 января. Она подчеркнула, что эта "ЭпиВакКорона" зарегистрирована второй и уже начала поступать в гражданский оборот, а также применяться для вакцинирования населения.

Вице-премьер напомнила, что с понедельника, 18 января, в России началась массовая прививочная кампания от коронавируса. Это стало возможным благодаря масштабированию первой в мире зарегистрированной вакцины Спутник V, которую выпустили в российском Центре имени Н.Ф. Гамалеи.

"Нашими учеными в короткие сроки зарегистрированы две вакцины, завершаются исследования третьей Центра Чумакова", - подчеркнула Голикова.