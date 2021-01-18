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18.01.2021 15:19
Рубрика: Общество

"Живую" вакцину от коронавируса выпустят в оборот в конце марта

Текст: Елена Манукиян
Первые 100 тысяч доз вакцины от коронавируса "Ковивак", разработанной в центре Чумакова, выпустят в гражданский оборот в конце марта. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на брифинге в Правительстве в понедельник, 18 января. Это будет третья и первая "живая" российская вакцина, содержащая убитый вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

"Вакцина от коронавируса центра Чумакова - инактивированная, цельновирионная, очищенная", - подчеркнула вице-премьер. По ее словам, чтобы защитить от инфекции, препарат должен вводиться двукратно с интервалом в 14 дней. Хранить эту вакцину можно при температуре от +2 до +8 градусов. Клинические исследования подтвердили ее полную безопасность и низкую реактогенность. У большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 28 день после первой прививки.

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Голикова также отметила, что 19 января Центр имени Чумакова представит в Минздрав пакет документов, необходимых для начала регистрации вакцины, которая будет завершена в минимально короткие сроки - к 16 февраля. Сейчас нарабатываются ее объемы для дальнейшего прохождения выпускающего контроля. А уже существующие производственные мощности позволяют производить около 7,5 млн доз "Ковивак" ежегодно.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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