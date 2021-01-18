Месси грозит дисквалификация до 12 матчей

Месси на последних минутах дополнительного времени грубо атаковал игрока "Атлетика" Асьера Вильялибре, ударив его рукой сзади по голове. После просмотра повтора момента арбитр удалил капитана "Барселоны" с поля. В итоге каталонцы уступили 2:3, а сам Месси может получить серьезное наказание.

Как сообщает AS, аргентинцу грозит наказание от двух до 12 матчей. Месси точно не сыграет в ближайшей встрече Кубка Испании против "Корнельи". А срок его возвращения будет зависеть от того, что решит специальная комиссия.

Минимальное наказание за подобное нарушение - два матча. Если действия игрока будут расценены как агрессия, то наказание составит четыре матча.

Если же действия Месси расценят как умышленную агрессию, то срок наказания составит от четырех до 14 матчей.

На стороне игрока тот факт, что это его первое удаление за клуб в карьере.