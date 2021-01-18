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18.01.2021 10:43
Рубрика: Спорт

Месси грозит дисквалификация до 12 матчей

Текст: Максим Домчев
Аргентинскому нападающему "Барселоны" Лионелю Месси, удаленному в финале Суперкубка Испании, грозит дисквалификация на срок до 12 матчей.
Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Месси на последних минутах дополнительного времени грубо атаковал игрока "Атлетика" Асьера Вильялибре, ударив его рукой сзади по голове. После просмотра повтора момента арбитр удалил капитана "Барселоны" с поля. В итоге каталонцы уступили 2:3, а сам Месси может получить серьезное наказание.

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Как сообщает AS, аргентинцу грозит наказание от двух до 12 матчей. Месси точно не сыграет в ближайшей встрече Кубка Испании против "Корнельи". А срок его возвращения будет зависеть от того, что решит специальная комиссия.

Минимальное наказание за подобное нарушение - два матча. Если действия игрока будут расценены как агрессия, то наказание составит четыре матча.

Если же действия Месси расценят как умышленную агрессию, то срок наказания составит от четырех до 14 матчей.

На стороне игрока тот факт, что это его первое удаление за клуб в карьере.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Лионель Месси

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