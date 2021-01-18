Осложнения от коронавируса вернули в больницы треть британских пациентов

В Великобритании почти треть вылечившихся от COVID-19 пациентов в течение пяти месяцев вновь попадает в больницу, а каждый восьмой из них вскоре умирает. Таковы результаты исследования, проведенного учеными Лестерского университета и Управления национальной статистики, сообщает The Telegraph.

Всего данная работа охватила почти 48 тысяч человек, выписанных из больницы в ходе первой - весенней - волны коронавируса. Из них 29,4 процента были повторно госпитализированы в течение 140 дней, а 12,3 процента от этого числа скончались. Причиной стали постковидные осложнения - проблемы с сердцем, диабет, хронические заболевания печени и почек.

Автор исследования Камлеш Кхунти, профессор кафедры диабета и сосудистой медицины в Лестерском университете, считает, что система здравоохранения должна в течение длительного времени отслеживать состояние выписанных после COVID-19 пациентов. Вероятность повторной госпитализации и смерти у них почти в три с половиной раза выше, чем у других амбулаторных больных. В частности людям стоит назначать защитные препараты, такие как статины и аспирин.

На текущий момент в Великобритании в статистику смертности от COVID-19, как правило, попадают люди, скончавшиеся в течение 28 дней после положительного теста. Новые данные говорят о том, что в печальный список стоит включить еще тысячи человек. Всего по состоянию на 17 января в стране зафиксировано свыше 3,4 миллиона заболевших, почти 90 тысяч их них умерли.

Напомним, не так давно Великобритания повторно ввели строгий локдаун. Нарушителям режима самоизоляции грозят крупные штрафы, а пребывающие в страну должны пройти десятидневный карантин.