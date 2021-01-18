В ГУМе начала работу первая выездная бригада вакцинации от ковида

Двадацидвухградусный мороз не остановил москвичей, которые решили воспользоваться возможностью вакцинироваться от коронавируса в первом мобильном прививочном пункте. Они с утра отправились на Красную площадь. Именно здесь, в главном универмаге страны - ГУМе, сегодня начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Она будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тысяч москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тысяч - записались на процедуру. По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19. Все санитарно-эпидемиологические требования здесь обеспечиваются. Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило нам такие условия для организации вакцинации. Также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество".

В ГУМе соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для проведения вакцинации от COVID-19. Сейчас в главном магазине страны работает один пункт, вскоре откроется дополнительный.

"Достаточно оперативно мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования: бесперебойное электричество, водоснабжение, минимум 17 квадратных метров для процедурного кабинета и другие. Я лично столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, то есть порядка 30 тысяч человек в день, получили возможность защититься от нее. Как быстро отреагировало правительство Москвы и, в частности, комплекс социального развития, это удивительно. Чтобы утром в куплете, а вечером в газете - это редкость. На прошлой неделе мы начали обсуждение, и вот сегодня выездная бригада уже принимает первых пришедших на вакцинацию", - поделился Михаил Куснирович, президент группы компаний Bosco di Ciliegi.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно. В ближайшие дни сделать прививку против коронавируса можно будет во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити", ГУМе, фудмолле "ДЕПО", Геликон-опере в любой удобный день. Также вакцинация будет проводиться в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", COLUMBUS и "Калейдоскоп".

В торговых центрах "Океания" и "Город" вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах "Саларис" и "К-153". В торговых центрах COLUMBUS и "Калейдоскоп" прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом.

Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи с 10:00 до 21:00. Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки. Дату и время назначит врач по согласованию с жителем.

График работы выездных бригад опубликован на сайте. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).

Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник. Точки оснащены необходимым морозильным оборудованием для правильного хранения вакцины без прерывания холодовой цепи.

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в Москве с 5 декабря. Число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. Вакцинацию могут сделать в том числе москвичи старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями. Именно они находятся в наибольшей группе риска по заболеваемости коронавирусом.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Пункты вакцинации появятся на базе 42 частных клиник, таких как "Медси", "Европейский медицинский центр", "Инвитро", "Доктор рядом", "Семейный доктор", "Поликлиника 101" и других. При это сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции. По соглашению, условием к частной организации является наличие необходимого морозильного оборудования, строгое соблюдение холодовой цепи и правильное хранение вакцины. Кроме этого, информация о привитых москвичах как в частных, так и в городских учреждениях аккумулируется в единой системе.

Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете.

Дополнительная информация размещена на портале mos.ru.