В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира

Новая услуга для пассажиров - вызов контролера-кассира - появилась в столичной подземке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Вызвать контролера можно с помощью специальной кнопки. Первым такими кнопками оборудовали вход на станцию метро "Пушкинская". Кнопки "Вызов персонала" расположены на каждом билетном автомате и кабине дежурного у турникетной линейки.

"Воспользоваться кнопкой можно, если возникли сложности с покупкой билета в автомате или при проходе через турникет. Если кнопки будут востребованы, возможно, и другие станции оборудуют подобной системой вызова контролера-кассира", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в столичной подземке рассматривают возможность открытия новой услуги в кассах - продажи билета по лицу пассажира. Обязательной эта услуга не станет, но такую опцию предложат пассажирам подземки.