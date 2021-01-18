На Вятке мать пойдет под суд за гибель четырех детей при пожаре

В Кировской области будут судить 24-летюю мать погибших при пожаре четырех детей. Прокуратура региона утвердила в отношении нее обвинительное заключение, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Трагедия произошла 30 октября прошлого года в одном из многоквартирных трехэтажных домов в деревне Ложкари Юрьянского района. В пожаре, отравившись угарным газом, погибли четыре мальчика в возрасте от восьми месяцев до четырех лет. В момент пожара родителей дома не было: отец работал, а мать выпивала у знакомой.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Семья состояла на профилактических учетах, родителей ранее привлекали в административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. С мая было признано, что семья находится в социально-опасном положении. Проверка прокуратуры выявила, что профилактические работы с ней проводились несвоевременно, а условия проживания детей, угрожающие их жизни и здоровью, игнорировались. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.