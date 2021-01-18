В Башкирии для жителей региона ввели антиковидные паспорта

С 5 февраля жители республики, переболевшие коронавирусной инфекцией или сделавшие прививку от ковида, смогут получить антиковидный паспорт. Об этом в понедельник сообщил глава региона Радий Хабиров.

Этот цифровой документ с QR-кодом можно оформить в личном кабинете на портале госуслуг. Сведения о сделанной прививке или наличии антител будут передаваться из медицинских организаций по защищенному каналу связи в личный кабинет на портале госуслуг. QR-код можно предъявлять как в электронном виде на экране смартфона, так и в распечатанном. Устройствами для их считывания оснастят различные учреждения и организации.

Антиковидный паспорт будет актуален на время действия режима "Повышенная готовность", предусматривающего определенные ограничения.

Как уточнил глава республики Радий Хабиров, суть новшества - в популяризации вакцинации: "Мы вводим паспорта, чтобы не мучить людей излишними требованиями. Если человек вакцинирован или переболел, то ему не обязательно все время сидеть дома".

Для обладателей "антиковидного паспорта" в Башкирии предусмотрен ряд преференций. Так, они могут свободно посещать культурные и спортивные мероприятия. Например, по нормам "ковидного времени" в театре, филармонии или на стадионе должно быть не более 30 процентов зрителей от общего количества мест. Но с введением паспорта остальные 70 процентов зала могут занять обладатели документа. Также они по ходу 2021 года могут рассчитывать на 30-процентную скидку при покупке билетов на спектакли или концерты, скидки на посещение фитнес-центров и так далее - количество партнеров проекта пока не называется.

Преференции для граждан с иммунитетом от коронавируса привлекательны для многих из тех, кто переболел или привился от коронавируса

Родителей, получивших ковидный паспорт, будут пускать на школьные и детсадовские мероприятия, что пока запрещено. А учителя получат доплаты и дополнительные дни отдыха. Для лиц старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, снимаются все ограничения, предусмотренные режимом повышенной готовности. Они смогут гулять на улице в любое время (что сейчас запрещено) и даже ходить на работу. В правительстве республики пояснили: вакцинация - дело добровольное, никто к ней не принуждает. Но для получения коллективного иммунитета необходимо привить около двух третей населения, и проект "Антиковидный паспорт" - один из путей стимулирования к вакцинации. Масочный режим при всем этом сохраняется.

По мнению врача республиканского клинического онкологического диспансера Камиль Ганцева, антиковидный паспорт для жителей региона принесет только плюсы.

Между тем

На Сахалине также предлагалось вводить специальные бейджи для привившихся от коронавируса. Однако, по словам главы региона Валерия Лимаренко, такая перспектива вызвала недовольство многих жителей острова. "Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем. Наша цель - формирование коллективного иммунитета. Для нас важны как общественное здоровье, так и согласие в обществе".

Подготовила Юлия Гарднер