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Рубрика: Экономика

Поддержка во весь колос

Россия повысит экспортную пошлину на зерно, чтобы снизить на него цены внутри страны
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8359)
В ближайшие дни будет утверждено повышение экспортной пошлины на пшеницу с 1 марта. Это позволит оставить нужный объем зерна внутри страны и снизить на него цены. И даже в этом случае Россия останется в лидерах на мировом рынке.
Экспортная пошлина на пшеницу снизит цены на внутреннем рынке. Фото: Photoxpress Экспортная пошлина на пшеницу снизит цены на внутреннем рынке. Фото: Photoxpress
Экспортная пошлина на пшеницу снизит цены на внутреннем рынке. Фото: Photoxpress

Повышение экспортной пошлины на пшеницу произойдет с 1 марта. Ранее кабмин утвердил ее в размере 25 евро за тонну начиная с 15 февраля. Но в конце прошлой недели подкомиссия по тарифам правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции предложила увеличить ее до конца июня 2021 года до 50 евро за тонну.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Какого урожая зерна России ждать в этом году

Решение направлено на защиту интересов внутреннего рынка, обеспечение внутренних потребностей и предотвращение рисков новых скачков цен, пояснял министр экономического развития Максим Решетников.

На этой неделе будет представлена и модель "плавающей" пошлины, которая будет действовать в следующем сезоне.

Мировой рынок уже отреагировал на эти новости - цена за тонну российской пшеницы приблизилась к 300 долларов за тонну, чего не было с весны 2014 года, говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. И это, пожалуй, предел. Теперь, чтобы компенсировать размер пошлины, цены на внутреннем рынке на зерно могут снизиться на 20-25 долларов за тонну. Этого и добивается государство. По мнению эксперта, даже с пошлиной Россия сохранит лидерские позиции на мировом рынке. Цены у оставшихся на мировом рынке стран-конкурентов не ниже, а фрахт для транспортировки на наши ближние рынки Северной Африки и Ближнего Востока существенней.

Рынок пока не готов переварить цену с учетом пошлины, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Это доказал последний тендер Государственного агентства Египта (GASC) - при стоимости 315 долларов за тонну российской пшеницы тендер был отменен. Установление постоянной пошлины добавит предсказуемости рынку, считает эксперт. Однако привязка в расчетах ее размера к контрактной цене рождает регуляторные риски для экспортеров. Прозрачнее рассчитывать пошлину на основании данных ФТС о стоимости контрактов. Потом расчеты можно привязать к биржевым торгам, если они наберут обороты, говорит Зернин.

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