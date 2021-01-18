"Русского Прадо" не будет. УАЗ закрыл проект нового "Патриота"

Холдинг Sollers, в который входит УАЗ, всё-таки закрыл проект "Патриот-2020", он же "Русский Прадо". Как пишет ресурс Drom.ru, это случилось ещё в ноябре 2020 года.

Стало известно, что работы над модернизированной моделью проходили в условиях недостаточного финансирования. Уазовцы успели изготовить несколько полноразмерных макетов "Патриот-2020", но до ходовых прототипов дело не дошло.

По неподтверждённым данным, новый "Патриот" мог выйти в конце 2021 года или в начале 2022 года.

В прошлом году сообщалось о том, что УАЗ прекратил разработку рестайлингового внедорожника "Патриот" в связи с "острой нехваткой инвестиций". Тогда пресс-служба марки опровергла слухи.

По экстерьеру модернизированный УАЗ "Патриот" должен был получить линзованные фары, светодиодные фонари, оригинальную бамперную группу, новую решётку радиатора, капот и крылья иной формы. Пятая дверь, крыша и боковины оставались прежними.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

По интерьеру ожидалась передняя панель с современной архитектурой и горизонтальным тачскрином, изменённая центральная консоль с тоннелем, а также новые дверные карты, рулевое колесо и комбинация приборов.

Внедорожник создавался на перспективной раме с зоной программируемой деформации, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. Планировалась и развитая нижняя стальная защита узлов и агрегатов подкапотного пространства.

Изначально в "Патриоте" предполагалось использование наработок по закрытому проекту кроссовера УАЗ-3170. К примеру, моторная линейка машины должна была пополниться за счёт бензинового турбодвигателя объемом 2,3 литра (150 л. с. и 170 л. с.). На заводе также хотели установить и 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit. Коробки - 6-ступенчатая МКП BAIC и 6-ступенчатая АКП Punch Powerglide.