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Рубрика: Происшествия

Суд признал незаконным отказ заводить дело против экс-руководителя ГВСУ

Текст: Иван Петров
Незаконными признаны итоги доследственной проверки, согласно которым было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве бывшим руководителем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России Александром Сорочкиным взятки у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева. Такое решение принял накануне Басманный районный суд Москвы.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Признано незаконным постановление заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления СК России А. Алексеева об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 июля 2020 года. Алексеева обязали устранить допущенные нарушения", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

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Напомним, следователи центрального аппарата СК России летом 2019 года вынесли по итогам доследственной проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве у экс-главы ЦСКА Барышева взятки. При этом доследственная проверка в отношении тогдашнего главного военного следователя страны Александра Сорочкина проводилась по личному поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Барышев, находящийся в настоящее время в статусе обвиняемого по коррупционному уголовному делу, в начале марта 2020 года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки. Барышев утверждает, что был вынужден оплатить карту элитного фитнес-центра дочери генерал-полковника юстиции Сорочкина.

Указом президента РФ от 22 апреля 2020 года Александр Сорочкин был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволен с военной службы.

В декабре 2019 года следователи Главного военного следственного управления СК России предъявили Михаилу Барышеву обвинение в окончательной редакции. Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток, покушении на побег, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вину обвиняемый не признает.

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