Суд признал незаконным отказ заводить дело против экс-руководителя ГВСУ

Незаконными признаны итоги доследственной проверки, согласно которым было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве бывшим руководителем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК России Александром Сорочкиным взятки у экс-начальника ЦСКА Михаила Барышева. Такое решение принял накануне Басманный районный суд Москвы.

"Признано незаконным постановление заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления СК России А. Алексеева об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 июля 2020 года. Алексеева обязали устранить допущенные нарушения", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Напомним, следователи центрального аппарата СК России летом 2019 года вынесли по итогам доследственной проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве у экс-главы ЦСКА Барышева взятки. При этом доследственная проверка в отношении тогдашнего главного военного следователя страны Александра Сорочкина проводилась по личному поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Барышев, находящийся в настоящее время в статусе обвиняемого по коррупционному уголовному делу, в начале марта 2020 года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки. Барышев утверждает, что был вынужден оплатить карту элитного фитнес-центра дочери генерал-полковника юстиции Сорочкина.

Указом президента РФ от 22 апреля 2020 года Александр Сорочкин был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволен с военной службы.

В декабре 2019 года следователи Главного военного следственного управления СК России предъявили Михаилу Барышеву обвинение в окончательной редакции. Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток, покушении на побег, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вину обвиняемый не признает.