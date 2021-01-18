Суд признал незаконным отказ заводить дело против экс-руководителя ГВСУ

"Признано незаконным постановление заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления СК России А. Алексеева об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 июля 2020 года. Алексеева обязали устранить допущенные нарушения", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.
Напомним, следователи центрального аппарата СК России летом 2019 года вынесли по итогам доследственной проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о вымогательстве у экс-главы ЦСКА Барышева взятки. При этом доследственная проверка в отношении тогдашнего главного военного следователя страны Александра Сорочкина проводилась по личному поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Барышев, находящийся в настоящее время в статусе обвиняемого по коррупционному уголовному делу, в начале марта 2020 года написал явку с повинной по одному из эпизодов дачи взятки. Барышев утверждает, что был вынужден оплатить карту элитного фитнес-центра дочери генерал-полковника юстиции Сорочкина.
Указом президента РФ от 22 апреля 2020 года Александр Сорочкин был освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Следственного комитета РФ - руководителя Главного военного следственного управления и уволен с военной службы.
В декабре 2019 года следователи Главного военного следственного управления СК России предъявили Михаилу Барышеву обвинение в окончательной редакции. Барышев обвиняется в четырех эпизодах получения взяток, покушении на побег, превышении должностных полномочий и мошенничестве. Вину обвиняемый не признает.