Свежо, солидно и недорого: выбираем Peugeot 508 по цене топовой Granta

Краткая справка. После того, как в конце позапрошлого десятилетия французы из Peugeot проиграли немцам из Volkswagen полувековую идеологическую и коммерческую битву за рынок EC, руководство группы PSA плюнуло на оригинальность и национальный шарм, и сделало свои варианты чопорных Volkswagen Golf и Volkswagen Passat, которые назывались "второе поколение Peugeot 308" и Peugeot 508. Концептуально и эргономически это были если и не скопированные немецкие модели, то не очень сильно переработанные их французские версии.

Сегодня мы уже точно знаем, что и такой подход не особо сработал. PSA потихоньку возвращается к истокам, меняя обратно свою гамму на стильные и яркие, хотя и не всегда удобные в пользовании машины.

Что же касается героя сегодняшнего обзора, то его схожесть с консервативной немецкой классикой при заметно меньшей цене на вторичном рынке играет только на руку российским покупателям.

Итак, классического вида солидный внешне седан D-класса продавался в России с 2011 по 2018 год, пережив один рестайлинг. Это означает, что даже самые старые версии только-только готовятся отметить 10-летний юбилей, так что "убитых" чисто внешне машин практически не найти, учитывая, что Peugeot давало на свои модели 12-летнюю гарантию от коррозии.

В нашу страну Peugeot 508 поставлялся только в кузове седан в четырех исполнениях - двух бензиновых и двух дизельных. Механических коробок, как и скромного оснащения, в наших комплектациях не было - либо робот, либо японский автомат Aisin с хорошим списком оборудования даже в базе.

Цены на фоне конкурентов самые привлекательные. За образцы первых лет выпуска с пробегом около 150-200 тыс.км сегодня просят от 500 до 650 тысяч рублей. Версии 2012-2013 годов с пробегом до 130 тыс.км обойдутся в 650-800 тыс.рублей. Дороже идут рестайлинговые седаны 2014-2017 годов как правило из одних рук и с пробегом до 100 тыс.км.

Однако прежде чем засматриваться на хорошую цену, стоит помнить, что французские автомобили всегда имеют нюансы, о которых нужно знать заранее. Итак.

Двигатели и коробки передач

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Самая базовая комплектация оснащалась атмосферным бензиновым двигателем 1.6 (120 л.с.), отлично известным как по марке BMW и Mini, так и по всей модельной линейке PSA.

Не будем возвращаться ко всем проблемам ранних версий этого мотора с цепью ГРМ, головкой блока цилиндров и сложностями по расходу масла и потреблению топлива, а сразу же скажем, что брать 508-ю с этим агрегатом нельзя по другой причине - коробке передач.

Дело в том, что французы мало того, что оснастили тяжелую машину слабым для нее 120-сильным мотором, так еще и безальтернативно воткнули в пару к нему бестолковый "робот" EGS с одним сцеплением. В результате 1,5-тонный седан с подобной агрегатной парой с трудом передвигается в пространстве, учитывая все нюансы работы примитивной коробки с горящим сцеплением и клевками при переключениях.

Самая популярная версия - с тем же бензиновым двигателем 1.6, но уже с турбонаддувом (150 л.с.) и японским 6-ступенчатым автоматом. Вот это уже достойные внимания варианты, среди которых нужно найти самый ухоженный.

Первая рекомендация - исключить из рассмотрения машины 2011 года выпуска. Дело в том, что до этого периода PSA поставляла еще дореформенные моторы EP6DT, которые докучали своим владельцам все теми же проблемами - быстро растягивающейся цепью ГРМ, забивающимися масляными протоками, которые приводили к жору масла и выходу из строя турбины, а также частыми болячками термостата и системы питания. Ситуация резко улучшилась в выходом обновленных агрегатов, которые как раз добрались до России в 2012 году.

Хотите свести к минимуму технические проблемы и получить двигатель, способный пройти до полумиллиона километров, тогда нужно искать Peugeot 508 с 2.0-литровым дизелем HDi. Правда нужно быть уверенным, что предыдущий хозяин внимательно следил за техобслуживанием и не экономил на солярке. Если дела обстояли иначе, то стоит ждать проблем с топливной системой и турбонаддувом. Кроме того, в список стандартных неисправностей можно записывать сажевый фильтр и клапан EGR. При активных нагрузках быстрее обычного изнашиваются распредвалы и цепь ГРМ.

На вершине гаммы стояло исполнение Peugeot 508 GT с 2.2-литровым 204-сильным дизелем. Это третье поколение известного французского дизеля, оснащенного японской турбиной Mitsubishi. Мотор хорошо себя зарекомендовал и устанавливался, в том числе, под капот моделей Ford и Land Rover. Он же стоит на кроссоверах Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.

Кроме все тех же дизельных рекомендаций, связанных с топливом (ТНВД, форсунки) и маслом, у двигателя было две неприятных особенности, которые могли доставлять проблемы. Первая - неудачная компоновка подкапотной электрики, которая из-за вибраций часто протиралась о кожухи и начинала сбоить. Вторая - ненадежный вакуумный сервопривод, из-за ошибок которого могла "сходить с ума" турбина, то проваливая мощность, то, наоборот, передувая.

Что касается автоматической 6-ступенчатой коробки передач, то особых нареканий на ее работу при регулярном обслуживании не выявлено. Бензиновые агрегаты оснащались моделью Aisin TF-70SC, а дизели чуть более производительной TF-80SC.

В остальном

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Что касается остальных параметров Peugeot 508, то все версии (кроме топовой GT) получили упрощенную переднюю подвеску "МакФерсон" вместо дорогой многорычажки, так что особых сложностей с обслуживанием шасси у седана нет. У активных водителей встречаются проблемы с рулевой рейкой - может застучать или потечь.

Кузов у машины очень крепкий, но только если она не попадала в ДТП и не восстанавливалась ни пойми где. Интерьер Peugeot 508 сделан исключительно добротно из дорогих материалов даже в простых версиях, однако проблемы с салонной электрикой не редки. Основная причина - недостаточная герметичность: в разные полости машины со временем просачивается влага, из-за которой начинают сбоить разные механизмы.

Вывод

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Если у вас в кармане около 700 тыс.рублей и нужен солидный автомобиль, на котором не стыдно подъехать к ресторану и который гарантированно проездит еще несколько лет, не разоряя семейный бюджет на обслуживание, на Peugeot 508 определенно стоит обратить внимание.

Сразу нужно исключать базовые модификации с атмосферником 1.6, а также бензиновые экземпляры первых лет выпуска. Словом, гоняться за самой мощной версии GT тоже смысла нет. Идеальный выбор - дизель 2.0 из ухоженных рук. Хороший вариант - турбированный 1.6 с пробегом до 100-120 тыс.км не старше 2012 года выпуска.