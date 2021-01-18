УАЗ: работы по проекту "Русский Прадо" заморожены

Сегодня появилась информация об окончательном прекращении работ УАЗа над проектом "Патриот-2020". "Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу марки.

"В период пандемии мы действительно вынуждено заморозили ряд работ по проекту. И сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается", - ответили "РГ" в УАЗе.

Напомним, сообщалось, что уазовцы остановили разработку модернизированного внедорожника из-за недостаточного финансирования.

В рамках глубокого рестайлинга "Патриота" была создана новая рама. На перспективной платформе планировалось разработать модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик.

Что касается так называемого "Русского Прадо", то автомобиль должен был получить пересмотренную внешность и оригинальный салон. На машину планировалось поставить 2,3-литровый турбомотор (150 и 170 л. с.) и турбодизель от Ford Transit объёмом 2,2 литра.

Ранее назывались следующие сроки появления нового "Патриота": конец текущего года или начало следующего года.