Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.01.2021 14:08
Рубрика: Российский автопром

УАЗ: работы по проекту "Русский Прадо" заморожены

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа Фото: Пресс-служба УАЗа
Фото: Пресс-служба УАЗа

Сегодня появилась информация об окончательном прекращении работ УАЗа над проектом "Патриот-2020". "Российская газета" обратилась за комментарием в пресс-службу марки.

Фото: Валерий Карташов
Появились первые реальные фото Lada Niva Legend

"В период пандемии мы действительно вынуждено заморозили ряд работ по проекту. И сейчас разрабатываем новый график инвестиций и план реализации. Но от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ никто не отказывается", - ответили "РГ" в УАЗе.

Напомним, сообщалось, что уазовцы остановили разработку модернизированного внедорожника из-за недостаточного финансирования.

В рамках глубокого рестайлинга "Патриота" была создана новая рама. На перспективной платформе планировалось разработать модели с кузовами пикап, монокэб и фургончик.

Что касается так называемого "Русского Прадо", то автомобиль должен был получить пересмотренную внешность и оригинальный салон. На машину планировалось поставить 2,3-литровый турбомотор (150 и 170 л. с.) и турбодизель от Ford Transit объёмом 2,2 литра.

Ранее назывались следующие сроки появления нового "Патриота": конец текущего года или начало следующего года.

#УАЗ