В Госдуме поддержали использование "Катюши" вместо гимна РФ на Олимпиаде

Песня "Катюша" может быть использована вместо гимна России на Олимпийских играх. Такое предложение поддержал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее с данной инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России. Это предложение связано с тем, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены должны выступать без национальных флага и гимна. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд. Окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.

Пайкин сообщил журналистам, что поддерживает выбор спортсменов. "Это поистине народная песня, песня надежды, - сказал он о "Катюше". - Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией".

Глава комитета добавил, что не так много песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все.

"Катюша", по его мнению, перестала принадлежать авторам, Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, и стала народным достоянием. "Мелодия "Катюши" уже давно стала неофициальным гимном страны, - резюмировал Пайкин. - Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали "Катюшей". Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной "Катюшей".

Парламентарий выразил уверенность, что эта песня не раз прозвучит на Олимпийских играх в честь российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.