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18.01.2021 11:10
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали использование "Катюши" вместо гимна РФ на Олимпиаде

Текст: Татьяна Замахина
Песня "Катюша" может быть использована вместо гимна России на Олимпийских играх. Такое предложение поддержал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Ранее с данной инициативой выступила комиссия спортсменов Олимпийского комитета России. Это предложение связано с тем, что до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены должны выступать без национальных флага и гимна. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд. Окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Пайкин сообщил журналистам, что поддерживает выбор спортсменов. "Это поистине народная песня, песня надежды, - сказал он о "Катюше". - Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией".

Глава комитета добавил, что не так много песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все.

"Катюша", по его мнению, перестала принадлежать авторам, Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, и стала народным достоянием. "Мелодия "Катюши" уже давно стала неофициальным гимном страны, - резюмировал Пайкин. - Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали "Катюшей". Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной "Катюшей".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Парламентарий выразил уверенность, что эта песня не раз прозвучит на Олимпийских играх в честь российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Власть Позиция Спорт Спортивная жизнь Законодательная власть Госдума Олимпиада в Токио

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