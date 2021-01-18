В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска

В понедельник Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение, что Минск не примет чемпионат мира 2021 года. Второго хозяина турнира, который также пройдет в Латвии, назовут позже.

В IIHF рассказали о причинах принятого на Совете организации решения. Причиной для переноса послужили "вопросы безопасности", которые, по словам представителей Совета, находятся вне компетенции федерации.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", - цитирует РИА Новости пресс-службу федерации.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявлял о колоссальном политическом давлении на федерацию из-за проведения части турнира в Беларуси. Позже против проведения матчей в Минске выступили и спонсоры.

Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.