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18.01.2021 20:18
Рубрика: Спорт

В IIHF прокомментировали решение о переносе ЧМ из Минска

Текст: Максим Домчев

В понедельник Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение, что Минск не примет чемпионат мира 2021 года. Второго хозяина турнира, который также пройдет в Латвии, назовут позже.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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В IIHF рассказали о причинах принятого на Совете организации решения. Причиной для переноса послужили "вопросы безопасности", которые, по словам представителей Совета, находятся вне компетенции федерации.

"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF, совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска неизбежно. Это решение было принято советом после завершения процедуры оценки процессов", - цитирует РИА Новости пресс-службу федерации.

Ранее глава IIHF Рене Фазель заявлял о колоссальном политическом давлении на федерацию из-за проведения части турнира в Беларуси. Позже против проведения матчей в Минске выступили и спонсоры.

Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Спорт Хоккей Чемпионат мира

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