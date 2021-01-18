В вузах Минска и Ставрополья откроют совместную магистерскую программу

Документом предусматривается подготовка специалистов в области социальной работы с последующей выдачей дипломов Союзного государства. Уже ведется работа по созданию единого учебного плана и перечня изучаемых дисциплин, а первый набор студентов запланирован на 2022/23 учебный год.

Кстати, Белорусский госуниверситет - крупный образовательный и инновационный центр, активно сотрудничает со многим высшими учебными заведениями по совместной подготовке специалистов. Первой совместной магистерской программой, уточнили в БГУ, стала "История белорусской диаспоры", подготовка по которой ведется второй год на исторических факультетах в Минске и в МГУ им. Ломоносова.

В 2017 году был открыт китайско-белорусский институт на базе Даляньского политехнического университета, а через два года в стенах белорусского университета заявил о своем рождении БГУ-ДПУ.

Солидная научная база сформирована и в Северо-Кавказском федеральном университете со штаб-квартирой в Ставрополье. В его структуру входят два факультета и десять институтов, в которых обучается более 24 тысяч студентов, в том числе и молодежь из 56 стран.

Остается добавить, что СКФУ, который поддерживает научные связи с сотней ведущих университетов, научных и образовательных центров мира, был сформирован девять лет назад на базе трех крупнейших региональных вузов: Северо-Кавказского технического университета, Ставропольского университета и Пятигорского гуманитарно-технологического университета.