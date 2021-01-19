Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России

Послу США в России Джону Салливану предложено временно сохранить свой пост. Оно поступило от избранного президента США Джо Байдена. Со ссылкой на свои источники об этом сообщает Bloomberg.

"Салливан вошел в "очень небольшую" группу американских дипломатов, назначенных при Трампе, которые какое-то время будут сохранять свои посты при новой администрации", - приводит пояснения агентства ТАСС.

Салливан прибыл в Москву 16 января 2020 года. Пятого февраля он вручил верительные грамоты президенту России. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Предыдущим послом в РФ был Джон Хантсман, который подал в отставку в августе 2019 года.