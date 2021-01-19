BMW показала мотоцикл с огромными "ноздрями"

Компания BMW Motorrad в сотрудничестве с Kingston Custom подготовила концепт мотоцикла BMW R 18, который получил спорный элемент, за который многие критикуют автомобили немецкого бренда.

Дирк Олеркинг, глава Kingston Custom, говорит, что рама оригинального R 188 не подвергалась никаким изменениям: "Она настолько оригинальна и сложна, что никакой модернизации здесь не потребовалось". Также оригинальными остались бак и подвеска.

Самая сложная в исполнении часть кастома - обтекатель, который получил вытянутые воздуховодные отверстия с вертикальными ламелями - такая вот интерпретация фирменной решётки BMW. В обтекатель была интегрирована светодиодная фара, седло взято из каталога аксессуаров ателье, поворотники - из коллекции Kellermann.

"Я очень много размышлял над этим творением. Мои мотоциклы всегда передают душу, шарм и характер. Это уникальные экземпляры, поэтому они требуют большого внимания и скрупулёзного подхода. Когда я решаю, какая концепция дизайна главенствующая, то в голове появляется бесконечный поток визуализаций, и тогда я берусь за наброски, и рисую, пока не пойму, что это именно то, что я хотел создать", - рассказал Дирк Олеркинг.

Фото: Пресс-служба BMW.