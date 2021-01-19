Науке в России задали горизонт до 2030 года: девять вопросов о главном

Прежде, например, в 2008 и 2012 годах, готовились и принимались как бы две параллельные программы: программа фундаментальных исследований академических организаций и программа для всех остальных, кто ведет такие работы. И горизонт планирования не превышал 4-6 лет. После того, как был принят и вступил в силу закон о слиянии трех академий (РАН, РАМН, РАСХН) в одну большую Российскую академию наук, а все академические институты (общим числом 1008) перешли в подчинение ФАНО (с 2018 года - в Минобрнауки), изменился и подход к планированию.

По словам помощника президента РАН Владимира Иванова, была достигнута договоренность, "что с 2021 года будет действовать единая программа фундаментальных исследований на долгосрочный период". И разрабатывать ее должны были в Российской академии наук. "Что сейчас и сделано", - заявил Владимир Иванов в недавнем комментарии для "РГ".

Вслед за ним мы открыли паспорт программы и постарались найти ответы на самые главные вопросы.

На что нацелена Программа и какие задачи в приоритете?

Речь, как уже сказано, о фундаментальных исследованиях, поэтому главное - получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, природы. То есть, всего того, что необходимо для устойчивого научно-технологического, социально-экономического и культурного развития страны, укрепления ее национальной безопасности и обеспечения научного лидерства на долгосрочный период.

Из задач упомянем кратко три самые конкретные. Первая - создание условий для свободного научного творчества и, одновременно, обеспечение механизмов справедливой конкуренции при использовании государственных инфраструктурных, финансовых и нефинансовых ресурсов.

Вторая - повышение ответственности исполнителей и участников программы за результативность, значимость и востребованность полученных результатов.

Третья - обеспечение своевременного распознавания больших вызовов и формирование приоритетов в рамках научных исследований для ответа на такие вызовы.

Кто имеет право получать и распределять финансовые средства Программы?

Исполнителями программы определены 15 субъектов: шесть федеральных министерств, включая Минобрнауки, и одна федеральная служба - Роспотребнадзор, а также Управление делами президента РФ, Российская академия наук, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РАНХ, РФФИ, РНФ.

Наряду с исполнителями есть статус участника. Сюда отнесены РАН, еще три академии (образования, архитектуры, художеств), а также "другие субъекты научной и научно-технической деятельности", ведущие фундаментальные и поисковые исследования на средства федерального бюджета.

Из каких источников и по какой схеме будут финансировать Программу?

Ресурсное обеспечение предусмотрено из тех же самых средств (ассигнований) федерального бюджета, что выделяются и предусмотрены к выделению в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". А также из средств "на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований гражданского назначения, предусмотренных в других государственных программах Российской Федерации", в частности - госпрограммы "Развитие здравоохранения". Третий источник - так называемое непрограммное направление расходов "обеспечение деятельности отдельных федеральных органов исполнительной власти".

Как уже сказано, на момент утверждения Программы объем ее финансирования за счет средств федерального бюджета на ближайшие 10 лет составляет 2 150 320 518,5 тыс. рублей (за исключением ресурсного обеспечения подпрограммы №6).

Все ли направления Программы решено сделать открытыми?

Нет, не все. Единая программа фундаментальных исследований имеет пять тематических подпрограмм гражданской направленности и подпрограмму №6 "Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обороны страны и безопасности государства". Она направлена на создание научно-технического задела для реализации в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства. В связи с этим подпрограмма №6 изначально заявлена как секретная и будет утверждается отдельным (закрытым) актом правительства РФ со своим объемом финансирования - за рамками 2,15 триллиона рублей.

Как распределены ресурсы на весь срок действия Программы?

В паспорте программы отмечается, что размер ассигнований, "предусмотренных федеральным бюджетом на реализацию мероприятий Программы, подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период". В исходном варианте средства распределены так (в тыс. рублей):

2021 - 183 260 109,2

2022 - 202 119 729,3

2023 - 220 957 951,9

2024 - 215 716 508,6

2025 - 202 135 580,1

2026 - 209 353 359,8

2027 - 216 917 717,5

2028 - 224 845 296,5

2029 - 233 153 539,3

2030 - 241 860 726,3

Как видим, прослеживается положительная динамика - с приростом к 2030 году 58,5 миллиардов рублей в сравнении со стартовым 2021-м.

Какая роль в Программе отводится Российской академии наук?

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" (ФГБУ РАН) является координатором всей программы - с вытекающими отсюда полномочиями и ответственностью за общий результат.

Помимо этого, РАН наделена правами исполнителя программы - наряду с 14 другими субъектами. И значится в числе участников - одновременно с тремя другими академиями (образования, архитектуры, художеств).

Таким образом, в единой Программе фундаментальных исследований Российская академия наук наделена одновременно: функциями координатора, правами исполнителя и статусом участника.

Как задумано и должно происходить управление Программой?

Общее управление осуществляет координационный совет Программы. В него входят: представители координатора, всех исполнителей Программы (их, напомним, 15), президенты и другие представители государственных академий наук, а также представители советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ и представители научно-технического совета ВПК.

По согласованию с координатором в координационный совет могут быть включены представители участников Программы.

Персональный состав координационного совета Программы и положение о нем утверждаются правительством РФ на основании предложений координатора, всех исполнителей, государственных академий наук, советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ и научно-технического совета ВПК - по представлению Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В Программе предусмотрено использование единых подходов и инструментов ее реализации. В том числе современной цифровой инфраструктуры обмена научно-технической информацией между координатором Программы, исполнителями и участниками - с учетом имеющихся и намечаемых к созданию информационных систем, используемых для мониторинга, планирования научных исследований и представления отчетности.

Методики расчета целевых показателей (индикаторов), а также ответственность каждого исполнителя и форма годовой отчетности утверждаются координационным советом Программы.

Координация действий исполнителей и участников Программы, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение в процессе ее реализации, а также организационно-техническое и методическое сопровождение работы координационного совета Программы возлагается на Российскую академию наук. Причем обеспечивается все это за счет ассигнований федерального бюджета, предусмотренных для РАН на очередной финансовый год и плановый период.

Таким образом, отдельной статьи "на операционные расходы" в Программе не предусмотрено.

Что предусматривает функционал координатора Программы?

Координатор в лице Российской академии наук представляет координационному совету Программы предложения по внесению изменений в план и детализированный план (по разделам и направлениям) фундаментальных и поисковых исследований, сформированный на основе предложений исполнителей и участников Программы. Он же, координатор, запрашивает у исполнителей и участников информацию, необходимую для оценки эффективности реализации Программы, уточнения целевых показателей (индикаторов), а также информацию о совершенствовании механизмов ее реализации для подготовки годового отчета и итогового доклада о реализации Программы (за все 10 лет).

В обязанности координатора входит подготовка ежегодного отчета о реализации Программы и представление его на утверждение координационному совету. После чего координатор представляет утвержденный годовой отчет в Министерство науки и высшего образования и в правительство РФ (в I квартале года, следующего за отчетным). А по результатам всей десятилетней Программы готовит итоговый доклад: сначала - для утверждения на координационном совете, а после утверждения - в Минобрнауки и правительство РФ. Срок для этого уже обозначен: I квартал 2031 года.

Как Программа фундаментальных исследований взаимоувязана с нацпроектом "Наука"?

Целевые показатели (индикаторы) Программы фундаментальных научных исследований составлены таким образом, чтобы они могли обеспечивать и отражать вклад фундаментальной науки в достижение соответствующих показателей (индикаторов) программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (в том числе в рамках национального проекта "Наука"), установленных на период до 2030 года.