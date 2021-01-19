Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.01.2021 19:45
Рубрика: Легковые авто

Правительство планирует повысить утилизационный сбор на автомобили

Текст: Светлана Ментюкова
В РФ повысят ставку утилизационного сбора на автомобили, как новые, так и подержанные. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте проектов нормативных правовых актов. Сборы планируется направить в том числе на стимулирование спроса на отечественном авторынке.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Согласно проекту, базовая ставка для расчета утилизационного сбора на легковые автомобили вырастет с 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей, прицепов - с 150 тысяч рублей до 187,5 тысяч рублей.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
За уничтоженные автомобили не нужно будет платить транспортный налог

Там также отмечается, что дополнительные поступления в федеральный бюджет позволят в том числе продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.

Эти программы, подчеркивается в документе, направлены прежде всего на поддержку социально-приоритетных категорий - семей имеющих детей, молодых людей, впервые приобретающих автомобиль, медицинских работников, а также малого и среднего бизнеса и распространяются на высоколокализованные автомобили массового, доступного ценового сегмента.

Как ранее сообщала "РГ", на реализацию этих программ запланировано выделить на 2021 год более 16 млрд рублей.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Что можно купить в Trade-in: лучшие бюджетные авто от 300 тысяч рублей

В пояснительной записке отмечается, что повышение сбора не должно привести к удорожанию импортных автомобилей. "В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - поясняют разработчики проекта постановления.

"Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4500 руб. в отношении новых автомобилей и не более 6500 руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора" разработан во исполнение проекта ФЗ о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.